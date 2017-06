Vrouw ligt urenlang met scootmobiel in sloot

Hulpdiensten halen de scootmobiel uit het water (foto: Van Oost media) Meerdere hulpdiensten waren aanwezig (foto: Van Oost Media)

VALTHERMOND - Een vrouw is vanavond met een scootmobiel in de sloot gevonden door een wandelaar. Ze heeft ongeveer vijf uur lang in de sloot gelegen.

Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. Ook was de traumahelikopter aanwezig.



Het ongeval gebeurde op de Valtherdijk. De vrouw was rond een uur of vijf op de scootmobiel haar honden aan het uitlaten. Vervolgens is ze van de weg geraakt en in de sloot terecht gekomen.

Een andere vrouw, die uren later toevallig voorbij kwam op zoek naar haar hond, vond de vrouw in de sloot en belde 112.



Hoe de vrouw met de scootmobiel in de sloot is gereden is niet bekend.