'Aa en Hunze krijgt een humoristische en aimabele burgemeester'

Het gemeentehuis van Aa en Hunze in Gieten (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

GIETEN - Het vinden van de juiste kandidaat voor het burgemeesterschap van Aa en Hunze was volgens de vertrouwenscommissie een zware klus.

De commissie voerde in totaal veertien sollicitatiegesprekken met tien kandidaten. "Het waren lange, zware dagen", zegt voorzitter Bertus Reinders. "In twee dagen hebben we met alle kandidaten een eerste gesprek gevoerd." Vier kandidaten blijken goed genoeg om burgemeester te worden en mogen op een tweede gesprek komen.



Betrokkenheid

"Betrokkenheid was voor ons heel belangrijk, want dat had de bevolking ons meegegeven", vertelt Reinders. Inwoners van Aa en Hunze konden via een enquête laten weten welke eigenschappen een nieuwe burgemeester moet hebben. Piet van Dijk voldoet daar het beste aan volgens de vertrouwenscommissie: "Wij hebben hier een heel goed gevoel over."



Aimabel

Een afvaardiging van de gemeente is gisteravond direct naar Piet van Dijk in Nij Beets gereden om hem te feliciteren. "Het is een man met humor, hij is aimabel en gemakkelijk. Het klikte tijdens het gesprek", aldus de voorzitter van de vertrouwenscommissie. Het is de bedoeling dat Piet van Dijk op 14 september wordt geïnstalleerd als burgemeester.

Door: Jeroen Kelderman