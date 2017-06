Theater Tamboer gaat kansen voor poppodium onderzoeken

HOOGEVEEN - In het bedrijfsplan van De Tamboer is het maar één zin. Maar verschillende gemeenteraadspartijen zien mogelijkheden in het ontwikkelen van een provinciaal poppodium in het theater.

De discussie in de gemeenteraad ging donderdagavond over een eenmalige injectie van 1,2 miljoen euro en de komende jaren twee ton extra gemeentesubsidie. De Tamboer heeft namelijk een negatief eigen vermogen en krijgt de begroting niet rond. Het gebouw is te groot en de concurrentie van andere theaters is dat ook.



Dat extra geld komt er. Geen van de raadspartijen wil de Tamboer zien verdwijnen. En na definitieve goedkeuring van het collegevoorstel, kunnen de directie en het bestuur de rest van het jaar werken aan een toekomstplan.



GroenLinks en D66 pleiten er daarbij nadrukkelijk voor goed te onderzoeken of Hoogeveen niet toe kan met een klein stadstheater zoals Coevorden dat heeft.



Unieke kans

PvdA en CDA willen juist vooral niet te snel afscheid nemen van het grote theater. En de PvdA sluit zich aan bij de VVD die pleit voor de ontwikkeling van een poppodium in De Tamboer. VVD-raadslid Hennie Jager: "Een groot poppodium biedt een unieke kans. De Tamboer kan zich daarmee regionaal onderscheiden."



Ook Gemeentebelangen ziet kansen in een poppodium. Raadslid Jacob van der Heide: "Ik kom regelmatig in Het Podium en dan zie ik dat er best wel publiek is voor beginnende en goede bands in Hoogeveen."



Vlakke vloer of middelgrote zaal

Volgens directeur Jan Werkhoven is de opmerking in het bedrijfsplan over een provinciaal poppodium niet alleen bedoeld om popmuziek naar het theater te halen. "Het gaat ons om pop-cultuur in het algemeen. Maar we kijken ook naar een vlakke-vloer-zaal en die richt je in afhankelijk van de behoefte. In ons basisplan was het de gedachte de middelgrote zaal om te bouwen tot poppodium. Maar we besluiten later wat het zou kunnen worden."



Onderzoeksbureau Berenschot heeft inmiddels een rapport opgesteld waarin De Tamboer samen met de bibliotheek en de huidige kleine popaccommodatie Het Podium in één gebouw wordt ondergebracht. Voorzitter Hendrikus Loof van de stuurgroep presenteerde dit plan in dezelfde raadsvergadering.



Eén gebouw

Loof: "Het delen van één gebouw lijkt noodzakelijk om tot een goede samenwerking te kunnen komen. Nieuwbouw voor de Tamboer biedt daarvoor perspectief. Maar afstoting van Het Podium gebeurd niet eerder dan wanneer nieuwbouw van De Tamboer aan de orde is."

