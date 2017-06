250 handtekeningen tegen steile brug in Assen 'water under the bridge'

ASSEN - Ze kwam nog met 250 handtekeningen over de brug tegen de nieuwe, steile brug. Maar eigenlijk is de actie van bewoonster Marijke Mulder van Marsdijk in Assen 'water under the brigde', oftewel achterhaald.

Het omstreden ontwerp van de steile Enkheerdpadbrug over het Havenkanaal bij de woonwijk Marsdijk is van de baan, zo besloot het college van B en W onlangs al. Over hoe de nieuwe fiets- en wandelbrug er dan uit komt te zien, dat is nog onduidelijk.Gisteravond overhandigde Mulder tijdens de gemeenteraad namens 250 andere wijkbewoners wethouder Ruud Wiersema het stapeltje protesthandtekeningen. Ze zijn boos over de slechte communicatie bij de gemeente, het gebrek aan inspraak, en over het veel te steile hellingspercentage van dertien procent waarmee de brug een lastige hindernis wordt voor veel groepen.De vaste stalen brug die Assen hier wil hebben moet minimaal 5,40 meter hoog zijn, zodat boten er onderdoor kunnen varen. Nu ligt er een houten ophaalbrug die af en toe omhoog moet voor vrachtschepen die via het Havenkanaal naar het Stadsbedrijvenpark gaan om lading te lossen. Maar met de opening van de nieuwe vaarroute door Assen, verwacht de gemeente veel meer boten en wil ze een vaste brug, om kosten te besparen. De nieuwe brug zou vijf ton kosten.Maar volgens Wiersema zijn de handtekeningen overbodig."Het ontwerp wat we hadden, is al van tafel. De brug wordt straks onderdeel van het traject voor de fietssnelweg tussen Groningen en Assen. Dan kun je daar geen brug neerleggen die je met de fiets aan de hand moet oversteken", aldus Wiersema.Hij snapte trouwens niet waarom Mulder gisteravond alsnog met de handtekeningen op de proppen kwam. "U klaagt dan over slechte communicatie. Maar toen u op 19 mei verzocht om deze protesthandtekeningen tegen de brug in te mogen dienen, hebben wij u al geantwoord dat de brug wordt aangepast, en ook waarom. Daarna heb ik niets meer vernomen, maar ik neem ze alsnog graag in ontvangst", besloot Wiersema.Bedoeling is dat er nu een nieuw ontwerp komt voor de fietsbrug, en daar worden bewoners volgens Wiersema nauw bij betrokken.