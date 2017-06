Auto rijdt rotonde op in Een

EEN - Een raar gezicht op een rotonde vanochtend in het dorpje Een. Een auto lijkt midden op de rotonde geparkeerd te staan.

De bestuurder was, verblind door de zon, rechtdoor gereden op de rotonde. Hierbij miste hij op een haar na het rotonde-bordje en kwam met zijn auto midden in de bosjes terecht.Het is niet bekend hoe de automobilist er aan toe is.