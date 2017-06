Joop Gall vertrekt definitief bij Spakenburg

VOETBAL - Joop Gall vertrekt bij Spakenburg. Zijn contract is niet verlengd. De oud-trainer van FC Emmen degradeerde afgelopen zaterdag uit de tweede divisie.

Er was 'onvoldoende draagkracht' om met elkaar door te gaan, aldus de club uit het vissersdorp.Gall, die sinds 23 maart interim-trainer was bij Spakenburg, kreeg van de clubleiding maar één opdracht: de club behoeden voor degradatie.Dat is niet gelukt, na twee nederlagen tegen Rijnsburgse Boys (2-1 en 3-2). "In dat licht was al besloten om niet verder te gaan met Gall. Tijdens de evaluatie van het afgelopen seizoen was er onvoldoende draagvlak om deze beslissing alsnog terug te draaien", meldt Spakenburg Gall kan dus op zoek naar een nieuwe baan in de voetbalwereld. Zijn sollicitatievideo van twee jaar geleden komt wellicht goed van pas.