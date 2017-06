Nieuwe burgemeester Aa en Hunze met moeder 'op fietse' om te verkennen

GIETEN - Piet van Dijk wordt de nieuwe burgemeester van Aa en Hunze. De vertrouwenscommissie maakte de naam van de nieuwe eerste burger gisteravond bekend tijdens een extra raadsvergadering.

Piet van Dijk nieuwe burgemeester Aa en Hunze

'Aa en Hunze krijgt een humoristische en aimabele burgemeester'

De 54-jarige Van Dijk is geboren in Beetsterzwaag en woont in Nij Beets. Hij is momenteel namens Opsterlands Belang wethouder in de gemeente Opsterland. "Ik ben een zoon van een Friese vader en Drentse moeder. In Drenthe liggen dus zeker roots."Van Dijk licht zijn keuze voor Aa en Hunze toe. "Allereerst is het een heel mooie gemeente. Het zit in rationele dingen als de schoonheid van het landschap en culturele achtergronden, maar ook irrationele, emotionele zaken. Mijn moeder is een Drent en vroeger stond Radio Drenthe altijd al aan. En dan krijg je allemaal van die dingen mee. Ik voelde echt een klik tussen de mensen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ervaring is nuttig, maar uiteindelijk gaat het erom of je die klik met elkaar voelt."Van Dijk is naast zijn wethouderschap namens Opsterlands Belang, lid van de VVD. Hij heeft onder meer ervaring als lobbyist in Den Haag. "Dat betekent dat je begrijpt hoe het politieke netwerk in Den Haag werkt. Ik heb eerder al in de Tweede Kamer-fractie van de VVD gewerkt en later voor Jozias van Aartsen, de huidige commissaris van de koning in Drenthe, als politiek assistent. Ik heb nog veel contacten in Den Haag, ook op de ministeries.De nieuwe burgemeester van Aa en Hunze wil vooral zijn menselijke kant benadrukken. "Betrokkenheid is belangrijk. Ik ben graag onder de mensen, maar ik ben ook wel gericht op resultaten. Ik wil wel wat bereiken, maar wel samen. Ik heb gedrevenheid en Aa en Hunze ambieert dat ook. Maar wel samen met de mensen op jacht gaan naar resultaat."Van Dijk heeft tot 14 september, de dag van zijn installatie, de tijd om Aa en Hunze te verkennen. "Ik denk dat ik er niet aan ontkom om dat samen met mijn moeder te doen, die heeft haar fiets al klaar staan. Ze is geboren in Assen en fietst ongelooflijk graag in deze regio. Dat gaan we doen", lacht de nieuwe burgemeester van Aa en Hunze.