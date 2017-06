Landbouwers extra druk door droogte

Gewassen hebben last van de droogte (foto: RTV Drenthe/Rebecca Wuffen)

ASSEN - Het is mooi weer, de zon schijnt en er valt geen druppel regen. De meeste mensen vinden het heerlijk, maar landbouwers moeten door het droge weer extra hard aan het werk.

Vooral boeren die bijvoorbeeld aardappels of lelies in de grond hebben zitten, zijn druk bezig met het beregenen van hun gewassen. "De droogte is nu nog niet dramatisch, maar zorgt wel voor extra drukte. Wie dat kan, is druk bezig met het beregenen", zegt Jan Bloemerts van LTO Noord.



Kansen door klimaatverandering

"We lopen er met de klimaatverandering steeds vaker tegenaan. Droogte, nat weer, meer extremen. Daar moeten wij ons als agrarische sector op aanpassen." Bloemerts vindt dat de verandering van het klimaat ook kansen kan bieden voor de boeren. "Bijvoorbeeld de teelt van een gewas als soja, die zie je nu nog nauwelijks in Nederland, laat staan in Noord-Nederland. Als de klimaatverandering zo aanhoudt, zijn daar wel kansen voor in de toekomst."



Maandag wordt er weer regen voorspeld. Gelukkig maar, vindt Bloemerts: "We zien die bui liever vandaag dan morgen vallen!"