Stelling: Wij kunnen best zonder Amerika

ASSEN - De Verenigde Staten stappen uit het klimaatverdrag van Parijs. De Amerikaanse president Donald Trump heeft dat gisteren aangekondigd. In het akkoord hebben bijna alle landen in de wereld afspraken gemaakt om de klimaatverandering tegen te gaan.

Volgens Trump kost het akkoord de Amerikaanse burger te veel geld. Hij wil gaan onderhandelen over een beter akkoord. En als dat er niet komt, dan is dat ook goed, aldus het staatshoofd."Wat vooral opviel was de toon waarmee Trump tekeer ging tegen de rest van de wereld", zegt RTL-correspondent Erik Mouthaan . "Het was een verkiezingsbelofte om uit het klimaatakkoord te stappen, het zat eraan te komen en was ook al uitgelekt, maar zijn toon deed denken aan de campagnetoon waarin hij continu zei: 'we worden genaaid, ze zijn bezig ons kapot te maken'.""Die houding naar het buitenland en de rest van de wereld is echt ongekend. Hij zei ook: 'ik ben niet gekozen om Parijs te helpen, ik ben gekozen om (de Amerikaanse industriestad) Pittsburgh te helpen'", aldus Mouthaan.