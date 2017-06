Auto over de kop op A28

ASSEN - Op de A28 tussen Groningen en Assen is vanmorgen een auto over de kop gevlogen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Groningen Airport Eelde.

Het ongeluk zorgt voor veel troep op de weg. Een van de rijstroken is geblokkeerd. Het verkeer in de richting van Assen begint vast te lopen. Vanaf 11.00 uur staat er ongeveer vier kilometer file.Hoe het ongeluk kon gebeuren en of er gewonden zijn is nog niet bekend. Meer info volgt.