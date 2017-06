Kunstenaars in militair basiskamp Frederiksoord

In september wonen hier twaalf kunstenaars (fotobewerking: Edwin Stolk)

FREDERIKSOORD - Twaalf kunstenaars wonen in september vier weken lang in militaire barakken in Frederiksoord. Ze willen laten zien hoe je op een duurzame manier kan leven.

Het terrein is vandaag opgeleverd. Initiatiefnemer Edwin Stolk wil met kunst een beeld schetsen van zijn 'utopische samenleving.' "Dit is een proefkolonie over hoe de verzorgingsstaat er in de toekomst uit kan zien", zegt Stolk.



Bij het project werken de kunstenaars samen met de militairen van de basis in Havelte. Zij bouwen een basiskamp op waar de kunstenaars vier weken zullen doorbrengen.



Bezoekers zijn welkom in het basiskamp waar presentaties, debatten en workshops worden gegeven. De vraag die de kunstenaars willen beantwoorden is hoe er moet worden omgegaan met een terugtredende overheid en individualisering in een veranderende samenleving.

