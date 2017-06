Auto gevonden in visvijver Drouwenermond

De auto ligt op de bodem van de vijver (foto: RTV Drenthe/Matthijs Holtrop)

DROUWENERMOND - In Drouwenermond heeft de politie vanochtend een auto gevonden in een oude zandafgraving. Waarschijnlijk lag de Toyota Carina al lange tijd onder water.

Duikers zijn inmiddels gaan kijken. Naar verwachting wordt de auto vanmiddag geborgen. De politie ging naar de huidige visvijver toe, omdat er een melding was van een olielekkage.



Geschorst bij RDW

Het is niet bekend hoe en wanneer de auto in het water belandde. Ook weet de politie niet wie de eigenaar van het voertuig was. Vanaf 2007 is de auto geschorst bij de RDW. Dit is de instantie die de registratie van alle voertuigen op de Nederlandse weg bijhoudt.