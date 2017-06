Inbraak bij Primera in Klazienaveen

Ingebroken in de Primera in Klazienaveen (foto: Politie Zuidoost-Drenthe)

KLAZIENAVEEN - Afgelopen nacht is er ingebroken bij de Primera in Klazienaveen. De glazen deur is kapot gegooid met een steen en er zijn sigaretten gestolen.





De politie doet onderzoek naar de inbraak op de Langestraat en is op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben.