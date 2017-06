Gewonde bij scooterongeluk in Assen

De scooterrijder raakte gewond (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Op de kruising van de Nobellaan met de Einthovenstraat in Assen is aan het begin van de middag een scooterrijder gewond geraakt bij een ongeluk.

De scooter reed op het fietspad, toen een auto de straat in wilde draaien. Vermoedelijk zag hij hierbij de scooterrijder over het hoofd.



De man is naar het ziekenhuis gebracht.