Miljoenenverlies voor zorgbedrijf Espria

Zorgorganisatie Espria in Meppel (foto: Google Streetview)

MEPPEL - Zorgorganisatie Espria uit Meppel heeft in 2016 een verlies geleden van 11,5 miljoen euro.

Dat blijkt uit de jaarrekening van het thuiszorgconcern. Onder andere GGZ Drenthe, Thuiszorg Icare en De Trans vallen onder het bedrijf. Ondanks het verlies van de miljoenen euro's kijkt de raad van bestuur positief terug op 2016. In de begroting was rekening gehouden met een nog groter verlies.



Het verlies is grotendeels veroorzaakt door een betaling van achterstallige verlofdagen en de afvloeiing van personeelsleden door reorganisaties. Zonder deze tegenvallers was het bedrijf uitgekomen op een winst van 6,4 miljoen.