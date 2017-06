120 uur werkstraf voor stelen schrikdraadapparaat

De rechtbank in Assen veroordeelde de man tot 120 uur werkstraf (foto: Wolter Klok / RTV Drenthe)

FLUITENBERG - Een 24-jarige man uit Fluitenberg moet 120 uur werkstraf opknappen vanwege het stelen van een schrikdraadapparaat. De rechtbank in Assen veroordeelde hem hier vrijdag toe.

De man stal in augustus vorig jaar de weideklok van een buurtbewoner. De broer van de eigenaar had een rode bestelauto meerdere keren langs het apparaat zien rijden. Hij noteerde het kenteken. Na de diefstal zocht hij de rode bestelauto op en vond deze bij de verdachte. Door de ramen zag hij bovendien het toestel liggen. Hij ging verhaal halen en kreeg prompt de weideklok weer terug.



Smeren met bloed

De Fluitenberger werd in januari aangehouden door de politie en tijdens zijn verblijf in de cel, besmeurde hij een muur met bloed van een gewonde vinger. De politie deed hiervoor aangifte.



De man verklaarde het schrikdraadapparaat van een man uit Hoogeveen te hebben gekocht. Hij kon echter geen contactgegevens noemen. Bovendien vond de rechter het vreemd dat de man het apparaat meteen weer teruggaf.



Gestolen accu's

De man werd er ook nog van verdacht in totaal vier accu’s van het Waterschap Drents en Overijsselse Delta te hebben gestolen. De man beweerde opnieuw dat hij deze gekocht had, deze keer via internet. De rechter had hier zijn bedenkingen bij, maar hard bewijs dat hij ze daadwerkelijk gestolen had, ontbrak.



De reden dat de straf voor de man zo hoog uitviel kwam doordat de man in juli vorig jaar veroordeeld werd voor drie diefstallen van koper. Hiervoor had hij een voorwaardelijke gevangenisstraf ontvangen van 60 dagen. Omdat hij binnen een jaar weer de fout is ingegaan, zette de rechter de helft om in een werkstraf van 60 uur. Een zelfde straf, voor het smeren met bloed en het stelen van het schrikdraadapparaat, kwam daar boven op.