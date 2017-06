Ondernemend: Website maken is geen moeite, maar wat doe je ermee?

EMMEN - Iedere ondernemer wil graag een website van zijn bedrijf. Maar dan houdt het vaak op. Hoe zet je je eigen producten vervolgens in de markt? Kai Engelman heeft er haar werk van gemaakt. Ze vertelt erover in het TV Drenthe-programma Ondernemend.

Eigenlijk wilde ze de kunstacademie doen. Maar ze was te commercieel, vonden ze. Een communicatie-opleiding werd het ook niet, want daar was Kai Engelman te creatief voor. En dus koos ze voor een tussenweg met haar bedrijf Studiobaaz."Wat ik heel erg leuk vind, is om in gesprek met klanten te gaan en ze verder te helpen. Hoe breng je iets in de markt en hoe help je een ondernemer verder?"Richard de Groot is organisator van Retropop in Emmen. De laatste kaarten zijn nog te koop voor het festival. De Groot is het hele jaar bezig met de organisatie. Jaarlijks trekt het muziekfestival zo'n 15.000 bezoekers. De economische spin off is groot, volgens De Groot. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan."Je ziet dat alle campings en hotels in de buurt vol zitten. De taxi's rijden af en aan. We zijn bezig met onderzoek om aan te kunnen tonen wat de waarde is van Retropop voor de omgeving."Dave de Groot is lid van de jury van de verkiezing 'Drentse startup van het Jaar'. Hij is de derde gast in Ondernemend. Komende dinsdag wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Young Business Award in Emmen. De jury heeft twee kandidaten aangewezen uit veertig aanmeldingen.en, beide uit Emmen, maken kans op de prijs van 2.500 euro.Ondernemend is te zien op TV Drenthe, na Drenthe Nu.