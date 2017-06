Landelijke geurregels veehouders worden niet aangepast

Landelijke geurnormen voor veehouders worden niet aangepast (foto: Pixabay.com)

ZWOLLE/ASSEN - Staatssecretaris Sharon Dijksma van het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) gaat de landelijke geurnormen voor veehouders niet aanpassen.

Het onderzoek naar geurhinder van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) dat in oktober 2016 is gepresenteerd, is van invloed geweest op deze beslissing. "Wij zijn heel blij met het besluit van de staatssecretaris én dat het onderzoek van de NVV hieraan heeft bijgedragen", zegt voorzitter Ingrid Jansen van de Producenten Organisatie Varkenshouderij.



In het onafhankelijke en wetenschappelijke onderzoek, dat NVV liet uitvoeren door het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek en het gespecialiseerde studiebureau Olfascan, werd aangetoond dat omwonenden nauwelijks geurhinder ervaren van veehouderijen.



Uit het NVV-onderzoek bleek dat 96,8 procent, van de ondervraagde omwonenden van varkensbedrijven, geen hinder ervaart van geur. In het onderzoek zegt 96 procent van de ondervraagden bovendien ‘tevreden tot zeer tevreden’ te zijn over zijn leefomgeving.