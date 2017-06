Twee starters uit Emmen in de finale van verkiezing 'Drentse Startup van het Jaar'

EMMEN - BMTech en Waste Wise zijn twee startende Drentse ondernemingen. En ze dingen mee naar de titel van 'Drentse Startup van het Jaar'. De twee finalisten zijn vandaag bekend gemaakt in het TV Drenthe-programma Ondernemend.

De twee starters komen uit een groep van 41 aanmeldingen voor de prijs. Daarbij gaat het om bedrijven die maximaal vijf jaar geleden zijn gestart.De competitie is opgezet om meer aandacht en bekendheid te geven aan startende bedrijven in Drenthe. Nu de economische crisis op de achtergrond is geraakt, groeit het aantal starters weer. Volgens jurylid Dave de Groot moeten ze, om in aanmerkingen te komen voor de award, wel een solide basis hebben.BMTech is een bedrijf van Bakshik Martirosian. Hij studeert op dit moment nog aan de Stenden Hogeschool in Emmen en runt daarnaast zijn bedrijf. BMTech produceert jaarlijks twee miljoen kunststof onderdelen en halffabricaten voor de maakindustrie. Het bedrijf zegt concurrerend te zijn met producten die in China worden gemaakt. BMTech heeft inmiddels vier mensen in dienst.Waste Wise heeft een nieuwe manier bedacht voor de scheiding van afval. Het gaat om een speciale afvalbak op straat. Je scant de streepjescode op verpakkingsmateriaal en de afvalbak opent een klep waarin je de rommel kan weggooien. Daarmee komt het afval op de juiste plek terecht. Bedenker Charlotte van der Velde is nog wel op zoek naar een investeerder om de afvalbakken in productie te kunnen nemen.De verkiezing van de Drentse startende ondernemer is dinsdag in het Atlas Theater in Emmen tijdens het evenement Young Business Award. De winnaar gaat er vandoor met een prijs van 2.500 euro.