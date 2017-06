No Surrender-baas geeft persconferentie over 'negatieve beeldvorming media'

Henk Kuipers houdt woensdag een persconferentie over 'de negatieve beeldvorming in de media over motorclubs' (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - No Surrender-captain Henk Kuipers houdt volgende week woensdag een persconferentie in Emmen. "Onderwerp is de negatieve beeldvorming in de media met betrekking tot motorclubs in het algemeen en No Surrender in het bijzonder", staat in de persverklaring.





Naast de captain van No Surrender, zullen ook Jelle Dijkstra (partijvoorzitter Rechtdoor) en prof. mr. Jan Brouwer (hoogleraar algemene rechtswetenschap aan de RUG) op de persconferentie spreken.



Feiten

"Kuipers en Dijkstra zullen oproepen tot het nemen van stappen om tot een evenwichtige, op feiten gebaseerde berichtgeving te komen. Journalisten zullen door hen worden opgeroepen datgene te doen waar ze goed in zijn: door bestudering van de feiten en het toepassen van hoor en wederhoor, zelfstandig tot een (voorlopige) conclusie te komen", aldus het persbericht.



