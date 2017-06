Meppeler krijgt tachtig uur werkstraf voor matpartij in Lord Nelson

De man uit Meppel is veroordeeld voor mishandeling (foto: Pixabay.com)

MEPPEL - Een 20-jarige man uit Meppel is veroordeeld tot tachtig uur werkstraf waarvan de helft voorwaardelijk voor het deelnemen aan de vechtpartij in discotheek Lord Nelson in zijn woonplaats.





Worsteling

Een van de twee slachtoffers had die avond van achter een klap tegen zijn hoofd gekregen. Hij volgde de vermoedelijke dader samen met een vriend het rookhok in om verhaal te halen, waarop er een grote vechtpartij uitbrak. De twee slachtoffers werden volgens hun verklaring door drie mannen geslagen en bij een werd zelfs een nekklem toegepast. Het duo belandde tijdens de worsteling op de vloer, waar ze vervolgens ook nog geschopt werden.



Meppel en Wolvega

Volgens getuigenverklaringen van andere bezoekers en twee agenten die toevallig aanwezig waren, kwamen de klappen van de Meppeler, een 21-jarige plaatsgenoot en een 18-jarige man uit Wolvega.



