Opnieuw hennepkwekerij opgerold in Aa en Hunze

In de Semsstraat werd een hennepkwekerij opgerold (foto: Politie Aa en Hunze)

EEXTERVEENSCHEKANAAL - De politie Aa en Hunze heeft vandaag opnieuw een hennepkwekerij ontdekt. Dit keer aan de Semsstraat in Eexterveenschekanaal.

Eerder vandaag rolde de politie een hennepkwekerij op in Gieten . In Eexterveenschekanaal werd de illegale kwekerij ontdekt dankzij een anonieme tip. In de woning trof de politie 92 planten aan. De stroom werd illegaal afgenomen.De politie gaat de 49-jarige verdachte verhoren.[tweet:https://twitter.com/PolitieAAenHnze/status/870609394148495360/]