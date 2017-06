Herstel lekkages in winkelcentrum Triade kost 2,4 miljoen euro

ASSEN - De gemeente Assen wil een miljoen euro uittrekken voor het herstel van parkeergarage Triade in het centrum van de stad.

Bouwer Heijmans en opdrachtgever Ahold leggen samen 1,4 miljoen euro bij voor de reparaties aan het gebouw. De Triade, met daarin overdekte winkels en een parkeergarage, bleek al direct na de oplevering in 2007 zo lek als een mandje.De lekkages worden veroorzaakt door een gebrekkige afvoer van regenwater. Een paar jaar geleden werden de lekkages tijdelijk opgelost en werden meerdere onderzoeken gedaan naar de oorzaak.Al tijden wordt gesproken over wie moet opdraaien voor de kosten van de reparatiewerkzaamheden: de gemeente als eigenaar, bouwer Heijmans of opdrachtgever Ahold. "We hebben besloten om samen tot een oplossing te komen", aldus wethouder Ruud Wiersema. "Als we de zaak aan de rechter voorleggen zijn we nog jaren bezig voor er een definitieve oplossing is."Begin volgend jaar start de reparatie aan de parkeergarage. De gemeente hoopt dat de werkzaamheden halverwege volgend jaar klaar zijn en lekkages definitief verleden tijd zijn.