Camping van Floortje Dessing in Zandpol klaar voor openingsweekend

Campingeigenaar Floortje Dessing heeft er zin in (Foto: RTV Drenthe)

ZANDPOL - Gewoon met creatieve mensen op een mooie plek bij elkaar zijn. Dat is de sfeer die camping BuitenLand in Zandpol wil uitademen. "Een fikkie steken, zwemmen in een meer, door het bos lopen. De kinderen weg van de iPad en de natuur in", legt camping eigenaar Floortje Dessing uit.

Ruim een jaar werkte zij en vier vrienden om de camping op orde te krijgen, dit weekend gaat hij voor het eerst open.



Zandpol

Twee jaar lang stond het recreatiegebied in Zandpol leeg. Het gras kwam tot aan de knieën, ramen van gebouwen waren ingegooid. Kortom: vervallen. Toen belden vrienden van Dessing op met de vraag of zij met hen een camping wilde beginnen. "Ik ben snel enthousiast te maken voor plannen", vertelt Dessing die direct ja zei.



En dan beland je dus in Zandpol. "Ik heb die grap al zo vaak gehoord", lacht de tv-presentatrice die voor haar werk naar alle uithoeken van de wereld reist. "Maar Zandpol is echt niet het einde van de wereld. Een uur en drie kwartier rijden is echt een lachertje."



De keuze voor een camping in het gehucht is simpel te verklaren. "Het is heel moeilijk om überhaupt een bestaande camping te kunnen kopen. Hier was vrij veel ruimte en de mogelijkheden om duurzame huisjes te bouwen." De eigenaren zien de camping als een leeg canvas dat ze helemaal opnieuw kunnen beschilderen.



Jeux de boules en duurzaam

Campinggasten kunnen op het terrein hun eigen duurzame huisjes bouwen. Liefst met eerder gebruikte materialen, maar ook een oude tipi of een andere creatieve woonvorm misstaat volgens de eigenaren niet. "We willen leuke, creatieve huisjes. We houden er niet van dat alles al gestyled en flitsend is", aldus Dessing.



En dan is er nog het concept van de camping. "Ik zeg wel eens gekscherend bij ons geen jeux de boules en frituur in de kantine waar kinderen ijs met veel suiker eten", begint Dessing te vertellen. "Kijk, we zijn zelf ook niet roomser dan de Paus, maar we willen het leuk, gezond en creatief doen hier."



Festival

600 man komen er dit weekend af op het openingsfestival van de camping, daarmee is het helemaal uitverkocht. DJ's, bandjes, activiteiten voor kinderen er is genoeg te doen. Daarna breken spannende tijden aan voor de eigenaren, want dan moet de boel natuurlijk gaan lopen.



Dessing heeft er in ieder geval zin in. "Ik vind de natuur hier heel mooi, ik loop hier elke ochtend rond", zegt ze lachend. Maar vast inwoner van Zandpol worden? Onmogelijk met haar drukke werk. "Maar ik ben hier al verdacht vaak gesignaleerd en ken de weg van Amsterdam naar Nieuw-Amsterdam al uit mijn hoofd." De weg die van drukte naar de rust van Zandpol leidt.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden