Iris Groenendijk: Ik wil net als Epke en Sanne naar de Olympische Spelen

Iris Groenendijk (foto: RTV Drenthe)

TURNEN - Ze heeft talent voor bewegen, een fijne bouw, leert snel en ze is sterk. Turnster Iris Groenendijk (12) uit Rolde traint 25 uur per week in Heerenveen. In maart werd ze uitgeroepen tot hét sporttalent van Drenthe. En door de turnbond is ze nu uitverkoren om mee te gaan op trainingsstage in Italië.

Het turnkamp is bedoeld voor de acht beste turnlanden van Europa. "Het is een stage voor zowel de trainers als de turnsters. En Iris had hoog gescoord op het nationale programma van de talentenselectie", laat trainster Janneke Wiersma weten.



De 12-jarige Groenendijk mag tien dagen naar Toscane, zonder papa en mama. "Dan leer je ook met andere meisjes omgaan en op andere toestellen te turnen, net als bij een interland", zegt Groenendijk. "Maar ik ken Italië al. We zijn er twee keer op vakantie geweest en ik vond het heel mooi daar".



Naar school in Rolde én Heerenveen

Ze traint zes dagen per week, alleen op zaterdag is ze vrij. Twee dagen per week gaat ze nog naar de basisschool in Rolde. De andere drie dagen gaat ze, na de ochtendtraining, naar school in Heerenveen. Haar ouders brengen haar vaak heen en weer dus.



"Eén nachtje slaap ik nu in Heerenveen bij een gastgezin. Volgend jaar als ik naar het voortgezet onderwijs ga, blijf ik waarschijnlijk twee nachtjes slapen. Ik vind het wel leuk. Het is weer wat anders en dan kun je alvast wennen aan dat je ergens anders slaapt net als bij wedstrijden".



Epke Zonderland en Sanne Wevers

Trainen doet ze in de Epke Zonderland Turnhal...mét Epke zelf. Ook is die andere olympisch kampioene er vandaag: Sanne Wevers. Tijdens de Spelen van Rio de Janeiro bracht ze ons land in vervoering met haar gouden balkoefening. Ze traint samen met haar zus Lieke.



"Eerst vond ik het best wel bijzonder, maar nu ben ik er al wel een beetje aan gewend. Ik heb aan Lieke en Sanne al wel een handtekening gevraagd. Aan Epke nog niet".



Zelf wil Groenendijk ook naar de Olympische Spelen en over het jaartal heeft ze al lang nagedacht, in 2024 moet het gebeuren.

Door: Karin Mulder Correctie melden