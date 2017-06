Dodelijk ongeluk N34 bij Odoorn: weg afgesloten

ODOORN - Door het ongeluk op de N34 bij Odoorn is iemand overleden. Een auto en een vrachtwagen zijn daar op elkaar gebotst.

De politie kan nog niet zeggen of het dodelijke slachtoffer de bestuurder van de vrachtwagen of van de auto is. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. Vanwege de ernst van het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen.De N34 bij Odoorn is na het ongeluk afgezet. Op de weg staat vanaf de afrit Emmen-Zuid in de richting van Klijndijk een korte file.Eerder deze week overleed een motorrijder bij een ongeluk op bijna precies dezelfde plek.