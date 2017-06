Ongeluk N34 bij Odoorn: traumaheli opgeroepen

De traumahelikopter is onderweg naar de N34 (foto: archief Van Oost Media)

ODOORN - Op de N34 is ter hoogte van Odoorn een ongeluk gebeurd. Een auto en een vrachtwagen zijn met elkaar in botsing gekomen.

De politie kan nog niets zeggen over eventuele gewonden en over de oorzaak van het ongeluk. De traumahelikopter is opgeroepen om te helpen.



Later meer.