Vrijheidsbeeld van 25.000 euro langs Vaart in Assen

ASSEN - Assen krijgt een eigen vrijheidsbeeld aan de kop van de Vaart.

Aanleiding is de opening van de nieuwe tentoonstellingin het Drents Museum. Het gaat om een gezamenlijk project van het Cultureel Hart Assen, waarin culturele instellingen in de provinciehoofdstad samenwerken."We hebben bedacht dat het leuk is als kunstenaars uit Noord-Nederland zich gaan buigen over het idee en een eigen artistieke invulling geven en met ideeën komen", vertelt Miranda Bolhuis van Cultureel Hart Assen. "Als het aan ons ligt, wordt het geen exacte replica van het vrijheidsbeeld in Amerika. De bedoeling is dat kunstenaars zelf bedenken hoe ze het thema vrijheid willen symboliseren."Voor de ontwikkeling van het beeld is 25.000 euro beschikbaar. Grote voorwaarde is dat het ontwerp 'hufterproof' is, zodat het Asser vrijheidsbeeld tegen een stootje kan. "Het staat er van november tot mei, dus het moet stevig gebouwd worden. Het moet een vrij groot, imposant bolwerk worden. We zitten zelf te denken aan een meter of acht à negen", zegt Bolhuis.Een jury kiest uit alle inzendingen van de kunstenaars welk vrijheidsbeeld daadwerkelijk wordt gebouwd. Kunstenaars kunnen zich vanaf dinsdag aanmelden via de website van het Drents Museum.