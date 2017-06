Beschonken automobilist uit Emmen botst tegen boom: 1.400 euro boete

De rechter bepaalde dat de man 1.400 euro boete moet betalen (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Een 50-jarige Emmenaar moet 1.400 euro boete betalen voor het rijden onder invloed en het veroorzaken van een ongeluk. Ook moet hij zijn rijbewijs acht maanden lang inleveren.

De man reed in september 2015 in beschonken toestand over de Weerdingerhaag in Emmen. Hij verloor de macht over het stuur, belandde in een berm en knalde vervolgens tegen een boom.



In de rechtszaal verklaarde de man slechts 4 tot 5 biertjes te hebben gedronken. Maar uit metingen van de politie bleek dat de man veel meer had gedronken. Bovendien reed hij zonder rijbewijs.



De man betreurde het hele gebeuren en is opgelucht dat het niet erger is afgelopen. "Ik had er niet mee kunnen leven als ik iemand had doodgereden."