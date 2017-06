Mooi weer tijdens Pinksterweekend

Veel campings zitten al vol (foto: Pixabay)

ASSEN - Een terrasje pakken, of een paar nachtjes op de camping dit Pinksterweekend? Over het weer hoeft u zich weinig zorgen te maken, want dat ziet er 'best aardig' uit, volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.

Het Pinksterweekend begint morgen wel wat fris. Het is eerst nog zo'n 22 graden, maar 's middags wordt het kouder. In de ochtend kunnen er buien vallen, met kans op onweer.



Beide Pinksterdagen beginnen zonnig, maar in de loop van de beide ochtenden komt er wat bewolking. Vooral op Eerste Pinksterdag kan er in de ochtend een bui vallen. 's Middags is het droog. De temperaturen komen op Eerste Pinksterdag uit op zo'n 19 tot 20 graden en op Tweede Pinksterdag wordt het nog iets warmer met 22 tot 23 graden.



Daarna is het overwegend droge weer voorbij, want op dinsdag kan er wel zo'n 5 millimeter regen vallen, aldus Van der Zwaag.



Veel vakantiegangers

De toeristische accommodaties in onze provincie lijken goed te profiteren van het mooie Pinksterweer. De meeste bedrijven hebben nu al te maken met een bezetting van honderd procent, meldt Marketing Drenthe.



De locaties die nog een aantal plekken of bedden vrij hebben, verwachten dat deze plekken lastminute nog geboekt worden.