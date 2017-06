Eerste editie jeugdtheaterfestival Art of Wonder in Assen

ASSEN - In Assen is dit weekend het jeugdtheaterfestival Art of Wonder.

Het is voor het eerst dat het festival in het centrum van de provinciehoofdstad wordt gehouden. De organisatie is handen van theatergezelschap Garage TDI.Op allerlei locaties in de stad is er beeldend theater, straattheater, dans en muziek. Garage TDI is de afgelopen maanden tientallen keren door de stad gegaan om te zoeken naar geschikte plekken. Daardoor zijn er nu onder meer in voorstellingen in het Forum, in de Gouverneurstuin en in een kinderboekenwinkeltje.Verslaggever Petra Wijnsema was bij de opening van het festival in de Gouverneurstuin: