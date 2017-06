Raadsleden maken aangepast binnenstadplan Meppel

Er is nog veel discussie over de herinrichting van de Groenmarkt in Meppel (archieffoto: RTV Drenthe)

MEPPEL - Vijf raadsleden uit Meppel willen ervoor zorgen dat het binnenstadsplan van Meppel alsnog wordt aangenomen. Ruim twee weken geleden werd dat afgewezen door de gemeenteraad.

Er was vooral nog discussie over de herinrichting van de Groenmarkt en het Prinsenplein.



Wel steun voor aangepast plan?

Volgens de raadsleden Frank Perquin (VVD), Sandra Wolvekamp-Bloemert (CDA), Paula van Eerden-Hein (GroenLinks), Folkert Hummel (PvdA), Xander Topma (SP) en Bert Kunnen (ChristenUnie) zou er voor een binnenstadsplan waarin de Groenmarkt en het Prinsenplein niet zijn opgenomen, wel voldoende steun zijn.



De gemeenteraad vond eerder dat de keuzes voor de herinrichting Groenmarkt en Prinsenplein te snel gemaakt moeten worden. Door de keuze over de herinrichting te koppelen aan het vaststellen van het Binnenstadplan sneuvelde bij de besluitvorming zowel het voorstel over de herinrichting als ook het Binnenstadplan zelf.



Opnieuw praten

De vijf initiatiefnemers stellen de andere gemeenteraadsleden nu voor het Binnenstadsplan wel aan te nemen, en later een keuze te maken over de herinrichting van de Groenmarkt en het Prinsenplein. De gemeenteraad praat hierover op 22 juni.