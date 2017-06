Youri Loen blijft bij FC Emmen

VOETBAL - FC Emmen heeft het contract met Youri Loen met minimaal één jaar verlengd. De speler en de Jupiler League club ondertekenden vandaag een contract voor één seizoen, plus een optie voor het seizoen 2018/2019.

Loen werd het afgelopen seizoen op de allerlaatste dag van de transferdeadline vastgelegd en groeide dit seizoen van wisselspeler uit tot een vaste waarde in het keurkorps van trainer Dick Lukkien. Loen werd gehaald als middenvelder, maar speelde zijn meeste duels als opkomende linksback.



Loen begon met voetballen bij SV Orion in zijn woonplaats Nijmegen. In 2001 kwam hij terecht bij de jeugdopleiding van N.E.C.



Vanaf het seizoen 2010/11 maakte Loen deel uit van de selectie van het eerste elftal. Zijn debuut op het hoogste niveau maakte hij op 9 april 2011, toen hij in de met 1-4 gewonnen uitwedstrijd tegen VVV-Venlo in de 77ste minuut inviel voor Bas Sibum.



Op 14 juli 2012 raakte Loen zwaargeblesseerd. In een oefenwedstrijd van N.E.C. tegen De Treffers werd Loen getackeld en moest per brancard het veld verlaten. Hij brak zijn scheen- en kuitbeen.



Het seizoen erop werd hij in de winterstop verhuurd aan FC Dordrecht, waarmee hij via de nacompetitie naar de eredivisie promoveerde. Maar tot een duel in de eredivisie met Dordt kwam het niet. In de zomer volgde een transfer naar Sparta Rotterdam waar hij één jaar speelde. Zijn laatste club, voor zijn komst naar Emmen, was Fortuna Sittard.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden