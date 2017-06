Inspectie geeft zorg in Thomashuis Roden een onvoldoende

RODEN - Het Thomashuis in Roden scoort onder de maat als het gaat om het verlenen van veilige en goede zorg.

Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg na een bezoek aan de zorginstelling. Het Thomashuis in Roden is een kleinschalige woonvorm voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking.Volgens de inspectie schort het onder meer aan een duidelijke procedure bij incidenten en calamiteiten. Ook is er geen goede klachtenregeling en wordt personeel binnen de instelling niet goed opgeleid.De inspectie beoordeelde het Thomashuis op 15 onderdelen, op 4 onderdelen scoort de zorginstelling een voldoende.Het Thomashuis heeft van de inspectie tijd gekregen om de zaken op orde te krijgen. Daarna gaat de overheidsinstantie onderzoeken of de zorg weer op een goed niveau is.Het Thomashuis in Roden kwam onlangs nog in het nieuws, doordat een medewerker meerdere bewoners seksueel zou hebben misbruikt. Die medewerker is inmiddels ontslagen.