Wat is er dit Pinksterweekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Opnieuw kunnen we genieten van een lang weekend. Bent u nog op zoek naar een leuk uitje dit Pinksterweekend? Wij zetten een aantal tips voor u op een rij.

Het hele Pinksterweekend kunt u zien hoe het eraan toegaat op een internationaal handboogschietevenement. Het Dutch Open IFAA Tournament wordt namelijk georganiseerd in de Emmerdennen. Deelnemers leggen lopend een parcours af, ondertussen komen ze 28 schietschijven tegen.In Assen wordt dit weekend voor het eerst jeugdtheaterfestival Art of Wonder georganiseerd. De voorstellingen zijn speciaal geschikt voor kinderen. Vooral op zaterdag is er nog veel te beleven. Op zondag wordt het festival afgesloten met een laatste voorstelling in De Nieuwe Kolk.Het jaarlijkse schaapscheerdersfeest in Exloo wordt zaterdag gehouden. Het feest start met het binnenhalen van de kudde, om 10.00 uur. De deelnemers aan het ‘Nederlands Kampioenschap schapen scheren met de hand’ gaan daarna van start. Ook wordt het Drentse Spinkampioenschap gehouden. Bezoekers mogen ook zelf proberen te scheren of spinnen.Wie ambitie heeft om als e-sporter aan de slag te gaan, kan bij FC Emmen terecht. De voetbalclub is op zoek naar de beste digitale voetballer van Drenthe. "We hopen hiermee een nieuwe doelgroep aan te boren", vertelt Marc Timmer van FC Emmen. Zaterdag is de eerste voorronde vanaf 18.00 uur in het stadion van FC Emmen.In Norg wordt de twaalfde editie van het festival Worteldagen georganiseerd. Kunst- en theaterstudenten uit heel Nederland toveren schuren, stukjes bos, tuinhuisjes, weilanden en werkplaatsen om tot kleine theatervoorstellingen.Dit weekend worden ook verschillende wandelingen georganiseerd. Zoals de mini Afrikaloop in Hoogeveen, waar mensen voor het goede doel 5, 10, 20, 30 of 40 kilometer kunnen lopen. Of de landloperstocht door de omgeving van Veenhuizen, op zondag. En Staatsbosbeheer organiseert op zondag en maandag een pinksterwandeling over de Hondsrug Altijd al eens een kerkdienst buiten willen meemaken? Dat kan zondag in het openluchttheater van Diever. Daar wordt om 10.00 uur de Pinksterdienst van de Kruiskerk Diever gehouden.Maandag kunnen mensen vanuit Beilen meedoen aan een fietspuzzeltocht. De route van 40 kilometer komt langs 6 agrarische bedrijven. De start is tussen 09.00 uur en 12.00 uur.Op Tweede Pinksterdag wordt voor de 35e keer het Big Bear Festival georganiseerd in Zuidlaren. Het is een bijzondere editie, het is namelijk het laatste festival. Op het muziekfestival is onder andere akoestische folk, bluegrass en country te horen.Op de landelijke Dag van het Kasteel , op maandag, staat alles rondom kasteel en buitenplaats centraal. In Drenthe kun je op bezoek bij havezate Mensinge in Roden, de Havixhorst in Schiphorst en het Kasteel Coevorden.