Meepraten in Cassata: De N34 moet snel worden verdubbeld

ODOORN - Opnieuw is iemand omgekomen door een ongeluk op de N34. De weg die in onze provincie al lang bekend staat als de 'dodenweg' moet nu worden aangepakt.

Dat is de stelling waar Margriet Benak het morgen over heeft in haar programma Cassata op Radio Drenthe.Aan het eind van vanmiddag was er voor de tweede keer deze week een dodelijk ongeluk op de tweebaansweg tussen Emmen en Zuidlaren. Dit keer botste een auto tegen een tegemoetkomende vrachtwagen. Op woensdag overleed een motorrijder na een botsing met een vrachtwagen.De ongelukken van deze week wakkeren online de discussie aan of het niet tijd wordt om de weg nu definitief te verbreden. Er gaan al langer stemmen op om dat te doen, maar tot nu toe vindt een meerderheid in de Gedeputeerde Staten dat te duur. De verantwoordelijkheid ligt, wat de Staten betreft, bij de weggebruikers.In het radioprogramma Cassata praat Margriet Benak morgen met haar gasten over de stelling: De N34 moet snel worden verdubbeld. Praat u mee? Reageren kan via de Facebook of Twitter van RTV Drenthe.