Elma de Vries prolongeert Nederlandse titel op afvalkoers

Elma de Vries op het podium

SKEELEREN - Elma de Vries (34) uit Meppel is in Heerenveen nationaal kampioene op de afvalkoers over 15 kilometer geworden.

De Vries pakte halverwege de koers één ronde voorsprong en gaf de rest van het peloton het nakijken. Bianca Roosenboom won het zilver. Het brons was voor Manon Kamminga.



Ook vorig jaar in Heerde won De Vries al de nationale titel op dit onderdeel.



Op de 300 meter werd ze eerder op de dag vierde.



Rémon Kwant

Het goud op de 1.000 meter ging ook naar Drenthe. Daar was Rémon Kwant uit Koekange de snelste. Hij versnelde in de laatste bocht en gaf zijn voorsprong niet meer uit handen. Rick Schipper won het zilver. Luc ter Haar pakte het brons. Eerder op de dag won Kwant al brons op de 300 meter.

