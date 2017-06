59-jarige man uit Eext overleden door ongeluk op N34 bij Odoorn

Het slachtoffer is een man uit Eext (foto: Van Oost Media)

EEXT - De automobilist die aan het eind van de middag is overleden door een ongeluk op de N34 in Exloo was een 59-jarige man uit Eext.





Hij botste even na vier uur 's middags op een tegemoetkomende vrachtwagen die werd bestuurd door een 31-jarige man uit Wapenveld. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren.De weg was enkele uren afgezet en werd rond half negen 's avonds weer vrijgegeven.