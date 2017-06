Auto in de sloot in Annerveenschekanaal

De auto raakte van de weg (foto: Van Oost Media)

ANNERVEENSCHEKANAAL - Op de Polderweg in Annerveenschekanaal is vanavond een vrouw met haar auto van de weg geraakt.

Ze belandde in een sloot waar geen water in stond. Volgens ooggetuigen is ze gecontroleerd in de ambulance.