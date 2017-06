Benefietgala Assen haalt ruim anderhalve ton op voor Wereldfoundation

150 leerlingen van het Vincent van Gogh zetten zich in voor het benefietgala (foto: Yolanda Visser) Er is 157.025 euro opgehaald (foto: Yolanda Visser)

ASSEN - Een benefietgala in theater De Nieuwe Kolk in Assen heeft gisteravond 157.025 euro opgehaald. Het geld gaat naar de Wereldfoundation.

Wereldfoundation is een stichting die onderdak realiseert voor gezinnen in Bangladesh. Tijdens het gala vierde de stichting ook haar 10e verjaardag. De afgelopen 10 jaar heeft ze al meer dan 4000 gezinnen aan onderdak geholpen.



28.000 euro voor schilderij Helmantel

Het geld is bij elkaar gehaald door onder meer een loting en een veiling. Op de veiling gingen verschillende dingen onder de hamer, zoals een kunstwerk van Erik Zwezerijnen, een reis naar de Formule 1 in Italië en een verblijf op Curaçao. Topstuk was een schilderij van Henk Helmantel, dat voor 28.000 euro van de hand ging.



Door de samenwerking met de Christelijke scholengemeenschap Vincent van Gogh, de inzet van de twee chef-koks, de artiesten en Theater de Nieuwe Kolk in Assen die belangeloos haar theater beschikbaar had gesteld noemde de organisatie het "een unieke avond in Assen."