'Als ze nog later was gevonden, dan had ze het waarschijnlijk niet gered'

De 71-jarige vrouw lag al vijf uur onder haar scootmobiel met haar twee honden in de diepe, maar bijna droogstaande, sloot langs het zandpad, een zijweg van de Valtherdijk.Normaal gesproken komt er bijna niemand langs het pad, behalve af en toe een boer op een trekker. "En die zouden het zachte 'help' nooit gehoord hebben", zegt Lucy Klasens.Op donderdag aan het begin van de avond vliegt er een luchtballon heel laag over Valthe. De twee honden van Klasens schrikken daar zo van, dat ze er in paniek vandoor gaan. Eén van de honden komt niet terug. "Uren zijn we aan het zoeken geweest, aan het roepen. De hele buurt heeft mee gezocht naar de hond."Lucy Klasens trekt er op uit in haar auto om de hond terug te vinden. "Ik reed bij de Karna-brug, over het zandpad. Ik had de ramen los, het dak los, en ik was heel hard de hond aan het roepen." Als Klasens over het zandpad rijdt, hoort ze ineens iets."Ik hoorde heel zacht iemand om hulp roepen. Ik dacht, dat kan ja helemaal niet, er is hier helemaal niets, en ben doorgereden." Maar het zit de Valthense toch niet lekker. Een paar honderd meter verder besluit ze om te keren. "Toen reed ik daar en hoorde ik het weer, heel zacht. 'Help, help'.""Ik dacht dat iemand me in de maling zat te nemen, er vissen daar nog wel eens jongelui. Maar ik zag ook niemand." Lucy Klasens stapt de auto uit en loopt langs de sloot. "Ineens zag ik twee honden in de sloot. Toen ik dichterbij kwam, lag ze daar, onder haar scootmobiel."De vrouw blijkt nog goed aanspreekbaar, maar kan met geen mogelijkheid zelf de sloot uitkomen. De wal is steil, en minstens anderhalve meter hoog. "Ik zag ook geen kans om haar te helpen, dat ging ik nooit redden in mijn eentje. Toen heb ik 112 gebeld."Na het gesprek met de meldkamer gaat het bijna alsnog mis. De hulpdiensten rijden over de Valtherdijk, Klasens ziet de zwaailichten voorbijkomen. Maar ze scheuren aan het zandpad voorbij. "Er kwam niemand. Ik heb de auto gedraaid en ben met mijn lichten gaan seinen, maar ze zagen het niet."Dan besluit Klasens om nog een keer het noodnummer te bellen. Er vliegt ook nog een helikopter over, de piloot ziet de auto op het zandpad staan. Twintig minuten na de eerste melding komen de politie, brandweer en een medisch team helpen.De 71-jarige dame wordt naar het Scheper Ziekenhuis in Emmen gebracht. Ze blijkt onderkoeld te zijn. Klasens: "Een verpleegkundige zei tegen mij: 'Als ze nog later was gevonden, dan had ze het waarschijnlijk niet gered'."Later vertelt de oudere dame aan Klasens dat ze in de sloot raakte doordat ze probeerde te keren. "Ze wou niet met haar scootmobiel over het hobbelige zandpad. Ze probeerde te keren, maar er ging iets mis met gas geven. Ze schoot ineens vooruit, en daar lag ze."Dat ze in de smalle maar diepe sloot terecht is gekomen, noemt Klasens een geluk bij een ongeluk. "Aan de andere kant van het pas loopt een sloot, die is heel breed en diep, en daar staat wél veel water in. Was ze daar in terechtgekomen, dan was ze waarschijnlijk verdronken."En de hond die kwijt was? "Die hebben we met behulp van de agenten gevonden, tegen middernacht. Ze waren zo lief, ze hebben met warmtecamera's helpen zoeken. Gelukkig is hij nu weer thuis."Lucy Klasens blijft heel bescheiden over haar heldenrol. "Ik reed daar toevallig langs, ik heb niets bijzonders gedaan. Ik ben gewoon heel blij dat het allemaal goed is afgelopen." Als alles goed gaat, mag de bestuurster van de scootmobiel vandaag weer naar haar huis aan de Valtherblokken, laat Klasens nog weten.