'Nederlands-Duits tankbataljon kan maar drie tanks gebruiken'

HAVELTE - Het Nederlands-Duitse tankbataljon in Bergen-Hohne kan maar drie van de achtien Leopard2 gevechttanks gebruiken.

De Duitse website Celle Heute schrijft dat een gebrek aan reserveonderdelen de oorzaak is. Het 414 Panzer Batallion valt onder het commando van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte. De eenheid werd vorig jaar opgericht, zodat de het Nederlandse leger weer over tanks kon beschikken. In Nederland werd de tank in 2011 helemaal wegbezuinigd.De achttien Leopard 2A6 tanks van het bataljon worden gehuurd van Duitsland. Het Duitse leger kampt net als het Nederlandse met een gebrek aan reserveonderdelen door bezuinigingen in de afgelopen jaren.