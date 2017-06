Ron van den Hout ingewijd als bisschop

Ron van den Hout is de nieuwe bisschop (foto: bisdom Groningen-Leeuwarden/Ramon Mangold)

GRONINGEN - Ron van den Hout is vandaag ingewijd als bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Dat gebeurde in de Sint-Jozefkathedraal in Groningen.

De 53-jarige Brabander is de opvolger van Gerard de Korte, die vorig jaar overstapte naar het bisdom Den Bosch. Het bisdom Groningen-Leeuwarden is een van de zeven bisdommen van de Nederlandse katholieke kerk en omvat de provincies Drenthe, Groningen, Friesland en de Noordoostpolder.