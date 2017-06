Twee kandidaten voor lijsttrekkerschap D66 Assen

Het gemeentehuis in Assen (foto: Google Streetview)

ASSEN - D66 Assen heeft twee kandidaten die om het lijsttrekkerschap strijden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het zijn de raadsleden Remi Moes en Teun Jan Kootstra.

Huidig fractievoorzitter Bob Bergsma stopt ermee na deze raadsperiode. "Ik heb altijd gezegd, twee raadsperioden vind ik gezond en maximaal. Het moet geen routine worden, dat moet je voorkomen. Dus na deze periode stap ik eruit", aldus Bergsma



Op 22 juni keuze

De twee kandidaat-lijsttrekkers presenteren zich op de algemene ledenvergadering op dinsdag 13 juni. Daarna wordt de definitieve lijsttrekker door de Asser leden gekozen. Dat gebeurt op donderdag 22 juni.



De lijsttrekker is ook beoogd fractievoorzitter, maar uiteindelijk bepaalt de nieuwe fractie wie uit hun midden de fractievoorzitter wordt.



Wethouder

Mocht D66 Assen volgend jaar weer deel gaan uitmaken van de coalitie, dan bepaalt ook de fractie, met instemming van de leden, wie de nieuwe wethouder wordt. Op dit moment is Maurice Hoogeveen in Assen wethouder voor D66. Hij kwam na de verkiezingen in 2014 van buiten de fractie, toen D66 een plek kreeg in het college.