Zilver voor Kwant op 500 meter, De Vries naast podium

Kwant heeft zijn derde medaille binnen (archieffoto: RTV Drenthe)

SKEELEREN - Rémon Kwant uit Koekange heeft een zilveren medaille overgehouden aan de 500 meter bij het NK skeeleren. De winst ging naar Ronald Mulder, zijn broer Michel maakte het podium compleet.

Voor Kwant is het al zijn derde medaille van het nationale kampioenschap. Een dag eerder verzekerde hij zich in Friesland van het goud op de 1.000 meter. Dat was zijn eerste seniorentitel op de piste. Daarnaast greep Kwant, die vorig jaar last had van een liesblessure, de bronzen plak op de 300 meter.



Elma de Vries

Elma de Vries uit Meppel miste bij de vrouwen het podium op de 500 meter. Bianca Roosenboom veroverde de titel, voor Moniek Klijnstra en Elsemieke van Maaren. Eerder dit toernooi werd De Vries nationaal kampioene op de afvalkoers over 15 kilometer. Op de 300 meter eindigde ze als vierde.