Laatste boer vertrekt uit bebouwde kom van Zeijen

Boer Roelof Bartels heeft door de ruilverkaveling ervoor gekozen Zeijen te verlaten (Foto: Matthijs Holtrop/RTV Drenthe)

ZEIJEN - De ruilverkaveling heeft in Zeijen ervoor gezorgd dat er binnen de bebouwde kom geen boerenbedrijven meer zijn te vinden. Boer Roelof Bartels heeft met zijn koeien intrek genomen in de boerderij een kilometer buiten het dorp.

Volgens de provincie Drenthe is ruilverkaveling goed voor de boeren, omdat ze dan niet meer met landbouwvoertuigen grote afstanden hoeven af te leggen.



Winst

"De ruilverkaveling is winst voor de boeren", zegt Albert van Burgsteden van de provincie Drenthe. "Bartels had bijvoorbeeld twaalf kavels op afstand. Met de verhuizing naar een boerderij buiten het dorp krijgt hij al zijn land bij huis."



De provincie Drenthe steunt de boeren die hier aan mee willen werken. Het betaalt niet alleen mee aan herverdeling van de grond, maar ook aan het vastgoed.



'Voelt goed'

Bartels is blij met de verhuizing. "Het voelt goed. Ik heb meer controle op mijn bedrijf en heb de koeien dichter bij huis staan."