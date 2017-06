Scouts voor zestigste keer samen in Dwingeloo

Gezelligheid om het scoutingskamp in Dwingeloo (Matthijs Holtrop/RTV Drenthe)

DWINGELOO - Scouts vanuit het hele land zijn voor de zestigste keer samengekomen in Dwingeloo voor een kamp. Er zijn speurtochten, droppings en andere spellen in de natuur.

Dit jaar zijn er zo'n 500 scouts aanwezig met zo'n 60 mannen en vrouwen om het kamp in goede banen te leiden. Het thema van het kamp is 'reizen door de tijd'. Zo zijn er onder meer traditionele scouting-uniformen te zien.



Volgens de deelnemers is er de afgelopen jaren wel het een en ander veranderd. "Vroeger was het veel meer natuur en pionieren. Nu is het meer hangen en gezelligheid", aldus twee deelneemsters.

Door: Matthijs Holtrop Correctie melden