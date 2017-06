Noordscheschut promoveert na winst op Pelikaan S

Noordscheschut gaat naar de 1e klasse (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - Noordscheschut speelt volgend seizoen in de 1e klasse. Tegen Pelikaan S was de ploeg met 3-2 te sterk en won Noordscheschut dit seizoen alle vier de ontmoetingen van de gedoodverfde favoriet op de titel.

De goede uitgangspositie van Noordscheschut, de heenwedstrijd werd met 3-1 gewonnen, leek verlammend op de ploeg van trainer André Mulder te werken. De gasten namen vanaf het begin het initiatief, zonder dat het veel kansen kreeg. De beste kans, na een kwartier spelen, werd door doelman Wiebe Zinger uitstekend gekeerd.



Aan de andere kant werd de thuisploeg op de counter, een paar keer gevaarlijk, maar was vooral in de passing erg slordig.



Strafschop

Na 25 mintuen spelen constateerde scheidsrechter Wilma een handsbal van Ton Kamping in het strafschopgebied van Noordscheschut. Freddy de Grooth schoot de strafschop, via de vingers van Zinger binnenschoot (0-1).



Op slag van rust was Kevin van Dalen dicht bij de gelijkmaker, maar zijn kopbal werd van de lijn gehaald, zodat de gasten met een minieme voorsprong gingen rusten.



Rebound

In de tweede helft was Noordscheschut de betere ploeg en mocht na een kwartier spelen een strafschop nemen na een overtreding op Dennis Hooijer. Melvin Mol, miste de strafschop, maar schoot de rebound gedecideerd binnen (1-1).



De spanning leek van de schouders van de thuisclub af te vallen en vijf minuten later kwam het op een 2-1 voorsprong. Van Dalen schoot de afvallende bal, vanaf 16 meter snoeihard achter doelman Jonathan Hensens.



In de slotfase gingen de Groningers op zoek naar een beter resultaat, maar de thuisclub bleef geconcentreerd spelen en als Zinger al een keer verslagen was, kopte Van Dalen de bal van de lijn.



In de laatste vijf minuten scoorde Danny Kiekebelt de 3-1, waarna Handrit Hoxhaj de eindstand op 3-2 bepaalde.



Na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Wijma brak de feestvreugde in Noordscheschut los en promoveert de club, na drie jaar, weer naar de 1e klasse.

Door: René Posthuma Correctie melden