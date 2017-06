22 verwaarloosde honden in beslag genomen in Assen

ASSEN - Bij een woning in de wijk Pittelo in Assen heeft de gemeente vandaag 22 pitbullachtige honden in beslag genomen. Ook werd een dode hond gevonden.

De honden maakten een ondervoede indruk Martin de Bruin

De honden liepen in een woning en buiten in een tuin met veel troep. Buren klaagden bij de gemeente en politie over overlast. Bij de woning stonk het en de honden maakten veel geluid."Ik hoorde vanochtend geblaf en andere herrie verderop in de straat", vertelt een buurtbewoner. "Toen ik ging kijken zag ik even verderop een dode hond in een tuin liggen. Een groep van ruim zes honden beet op het dier in."Voor de gemeente was het reden genoeg om een bezoek aan de eigenaar te brengen. "Daar ontdekten we elf honden en elf pups", vertelt gemeentewoordvoerder Martin de Bruin. "Ook lag er een hond dood in de bench."Volgens De Bruin verkeerden de honden in een slechte staat. "Ze maakten een ondervoede indruk, maar waren niet agressief. De eigenaar heeft afstand van de dieren gedaan en daarna konden wij de dieren makkelijk vangen en meenemen."De honden zijn naar een geheim adres gebracht. De gemeentewoordvoerder is blij dat ze gevangen zijn. "Je wil echt voorkomen dat deze honden ontsnappen. "De buurtbewoner die vanochtend de gemeente waarschuwde, is blij dat de honden zijn meegenomen. "Dit geeft een veiliger gevoel."