Vivianne Miedema presenteert boek Meidenvoetbal

Vivianne Miedema met haar boek Voetbalmeiden

VOETBAL - Tips en trucs voor meiden die voetballen. En alles over trainingsvormen en tactiek. Het boek Meidenvoetbal van international Vivianne Miedema (20) uit Hoogeveen werd vanmiddag in De Meern gepresenteerd.

Presentator Humberto Tan mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen onder toeziend oog van veel jonge voetbalsters die dromen van een carrière als die van Miedema.



"Er staat van alles in. Hoe ik dingen heb meegemaakt, hoe je beter kunt worden. Hoe ik ben begonnen met voetballen. Ik heb via skype wekelijks contact gehad met de schrijfster. We hebben alles samen doorgenomen en ik ben verantwoordelijk voor de foto's. Het is heel leuk om zoiets mee te maken. Het is weer heel wat anders dan op het veld", vertelt Miedema trots.



Persconferentie door voetbalmeiden

Bij de presentatie bij vv De Meern speelden de voetbalmeiden vanmiddag de hoofdrol. Zij mochten tijdens een heuse persconferentie vragen afvuren op Miedema.



"Wat wil je doen na je carrière?". Als het aan Miedema ligt speelt ze nog heel lang en daarna wil ze graag in het voetbal blijven als trainster. De volgende vraag: "Wie is jouw favoriete voetballer? Dat was niet zo moeilijk. "Ik ben Feyenoord-fan, dus dan kom je al snel uit bij Dirk Kuijt en Robin van Persie", zegt Miedema. Ze bekende ook meteen dat ze nog een traantje had weggepinkt om de landstitel van Feyenoord.



Ook de vraag "Waar zou je ooit nog willen spelen?" was niet zo moeilijk. "Als het vrouwenvoetbal in Spanje gaat lopen hoop ik ooit nog bij Barcelona te mogen spelen en natuurlijk bij Feyenoord". De club liet onlangs weten ook tot de eredvisie van vrouwen te willen toetreden.



EK en Arsenal

Miedema krijgt een drukke zomer. Vanaf 16 juli wordt het EK vrouwenvoetbal in zeven verschillende steden in Nederland gespeeld. Daarna vertrekt ze naar Engeland, waar ze onlangs bij Arsenal een contract tekende. Met de verdedigende speelwijze bij Bayern München was ze, na drie seizoenen, wel klaar. "Ik heb drie geweldige jaren gehad. Maar ik ben wel toe aan iets nieuws. Bij Arsenal spelen ze 4-3-3 of 4-4-2, echt aanvallend voetbal en we hebben ook een Spaanse coach. Dat helpt natuurlijk ook. Dus daar kijk ik wel heel erg naar uit", besluit de Hoogeveense spits.

Door: Karin Mulder